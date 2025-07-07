Главный тренер «Партизана» заявил, что любой из футболистов ЦСКА и «Динамо» усилил бы его команду

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о качестве российских футболистов.

«Забрал бы любого игрока «Динамо» или ЦСКА в «Партизан». Любой из них помог бы «Партизану» на данный момент», — сказал Благоевич «СЭ».

BetBoom Братский кубок-2025 проходил в Москве с 30 июня по 5 июля. Участниками предсезонного турнира стали российские команды «Динамо» и ЦСКА и сербские клубы «Партизан» и ОФК.