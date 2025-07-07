В «Крыльях Советов» поддержали совмещение постов Карпина в «Динамо» и сборной России

Заместитель генерального директора ПФК «Крылья Советов» Руслан Пименов ответил на вопрос «СЭ» о совмещении постов Валерия Карпина в «Динамо» и сборной России.

«Я спокойно отношусь к этому. До этого же были случаи. Черчесов резко против? У каждого свое мнение. Я не против. Мне нравится Карпин в сборной. Он здорово работает, дает шанс молодым авансом. Ребята благодаря ему очень сильно прогрессируют в любых командах. Он такой аванс дает: защищать честь национальной команды. Это дорогого стоит», — сказал Пименов «СЭ».

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июне 2025 года специалист подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.