Главный тренер "Оренбурга" приветствовал введение системы ВАР в премьер-лиге

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов ​приветствовал введение системы ВАР в премьер-лиге.

В пятницу Российский футбольный союз официально объявил о начале использования видеоарбитров (ВАР) в матчах чемпионата России. Впервые ВАР будут работать в российской премьер-лиге на матче "Динамо" – "Рубин", который состоится 21 июля на "ВТБ Арене" и начнется в 19.00. Весной это новшество использовалось в кубковых и стыковых играх.

– Надо развиваться. Судье сложно уследить за всем, поэтому на помощь приходит электроника. Это уже настолько динамично, что судья в единичных случаях смотрит повтор эпизода, емувсе передают. Темп игры не замедляется. В скором времени мы не будем вспоминать, что у нас не было системы ВАР. (Артем Локалов)

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ВАР начинает работу в РПЛ. Матч "Динамо" – "Рубин" войдет в историю