Главный тренер «Оренбурга» объяснил, зачем клуб подписал множество игроков из Аргентины

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему клуб подписал множество аргентинских футболистов.

«Аргентина стала главным рынком для «Оренбурга», потому что я их понимаю. Для них футбол — жизнь, они не боятся играть под давлением. Но тут надо понимать, что мы не «Спартак» или «Зенит» — нам приходится искать недорогих, но талантливых, чтобы потом их выгодно продать. Я считаю, что россияне тянутся за иностранцами в команде. Латиноамериканцы берут своей психологией — они выходят на поле заряженные, как будто кричат: «Дай мне мяч! Дай мне мяч! Я хочу играть!» В общем, у нас интересная команда. Понятно, что разрывать соперника на части мы не будем, но качественную игру показывать можем», — цитирует «Чемпионат» Личку.

После 8 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Оренбург» сыграет против «Зенита». Встреча пройдет 11 сентября в 17.30 по московскому времени.