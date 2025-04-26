Галактионов — о матче «Локомотива» с «Ростовом»: «После первого тайма у нас был серьезный разговор в раздевалке»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сравнил игру команды в первом и втором таймах матча 26-го тура РПЛ с «Ростовом».

Встреча прошла в субботу, 26 апреля, и завершилась результативной ничьей (1:1). Железнодорожники сравняли счет на 75-й минуте благодаря голу Алексея Батракова с пенальти.

«Первый тайм прошел не так, как мы планировали. Фактически очень много мячей теряли, сопернику позволяли свои атаки проводить, попадали под прессинг. Необходимо было вносить коррективы. Думаю, что те ребята, которые вышли после перерыва, увеличили командную скорость. У нас появилась уверенность, что мы можем на мяче делать быстрые смены направления, разворачивать соперника лицом к своим воротам и проводить хорошие атаки. Игру постарались перевернуть, вытащить, и были моменты для того, чтобы не только сравнять, но и увеличить счет. Но за первый тайм у нас был серьезный разговор в раздевалке», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова тренера.

«Локомотив» набрал 45 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате московская команда проведет 3 мая против «Оренбурга».