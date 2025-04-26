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Галактионов — о матче «Локомотива» с «Ростовом»: «После первого тайма у нас был серьезный разговор в раздевалке»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сравнил игру команды в первом и втором таймах матча 26-го тура РПЛ с «Ростовом».

Встреча прошла в субботу, 26 апреля, и завершилась результативной ничьей (1:1). Железнодорожники сравняли счет на 75-й минуте благодаря голу Алексея Батракова с пенальти.

«Первый тайм прошел не так, как мы планировали. Фактически очень много мячей теряли, сопернику позволяли свои атаки проводить, попадали под прессинг. Необходимо было вносить коррективы. Думаю, что те ребята, которые вышли после перерыва, увеличили командную скорость. У нас появилась уверенность, что мы можем на мяче делать быстрые смены направления, разворачивать соперника лицом к своим воротам и проводить хорошие атаки. Игру постарались перевернуть, вытащить, и были моменты для того, чтобы не только сравнять, но и увеличить счет. Но за первый тайм у нас был серьезный разговор в раздевалке», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова тренера.

Алексей Батраков празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 26&nbsp;апреля.«Локо» спасся благодаря Батракову! Но уже скоро — новая битва с «Ростовом», и каждой команде нужны изменения

«Локомотив» набрал 45 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате московская команда проведет 3 мая против «Оренбурга».

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
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 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
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 Химки 25 5 8 12 28-45 23
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 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
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Спартак – ЦСКА
 1 : 2
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Кр. Советов – Оренбург
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27.04 16:30
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