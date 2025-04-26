«Спартак» — ЦСКА: Левников не назначил пенальти после падения Маркиньоса

В ворота ЦСКА не назначили пенальти в матче против «Спартака» в 26-м туре РПЛ.

На 51-й минуте полузащитник красно-белых Маркиньос упал после единоборства в штрафной площади армейцев. Арбитр матча Кирилл Левников не увидел оснований для назначения пенальти, а после вмешательства видеоарбитра Артема Любимова и изучения повтора эпизода не изменил свое решение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.