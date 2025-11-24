Сычев выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона, вице-президента Российского футбольного союза Никиты Симоняна. Он скончался на 100-м году жизни.

«От нас ушел Никита Павлович Симонян... Сама по себе фраза звучит нереалистично. Буквально недавно он еще был бодр и весел. Мне всегда было приятно находиться рядом с ним и прикоснуться к величию и мудрости человека, который прошел такой путь в жизни и в футболе. Эпоха нашего футбола. Соболезную всем, для кого футбол не пустой звук. Никита Павлович, нам будет Вас не хватать. Прощай, Великий», — написал 42-летний Сычев в своем Telegram-канале.

В качестве нападающего в составе сборной СССР Симонян выиграл Олимпиаду-1956 в Мельбурне. Он играл за сухумское «Динамо», московские «Крылья Советов» и «Спартак», с которым стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958).

В тренерской карьере у Симоняна две победы в чемпионате СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и три — в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году ереванский «Арарат» под его руководством победил и в чемпионате, и в Кубке. Кроме того, Симонян возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец». С 1992 года он работал первым вице-президентом Российского футбольного союза.