Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о выборе стартового состава на матч против «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о выборе стартового состава на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Нельзя все время играть одним составом. Перестановки делаются на фоне результата подготовки и травм. Именно поэтому мы пошли на перемены в основном составе, а не из-за какой-то одной ошибки. Дальше я не хотел бы развивать эту тему. У нас на поле играют лучшие.

Энергетики болельщиков действительно не хватает. Представьте, сколько сейчас могло быть зрителей? Самарские болельщики заслужили этого матча. Прошлый год мы провели без таких статусных матчей. Нам действительно не хватает 12-го игрока», — приводит слова тренера Twitter самарцев.