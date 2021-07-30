Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о выборе стартового состава на матч против «Спартака»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о выборе стартового состава на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Нельзя все время играть одним составом. Перестановки делаются на фоне результата подготовки и травм. Именно поэтому мы пошли на перемены в основном составе, а не из-за какой-то одной ошибки. Дальше я не хотел бы развивать эту тему. У нас на поле играют лучшие.
Энергетики болельщиков действительно не хватает. Представьте, сколько сейчас могло быть зрителей? Самарские болельщики заслужили этого матча. Прошлый год мы провели без таких статусных матчей. Нам действительно не хватает 12-го игрока», — приводит слова тренера Twitter самарцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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