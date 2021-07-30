«Арсенал» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ
«Арсенал» из Тулы сыграет с «Рубином» из Казани в рамках 2-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Арсенал»: Шамов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Степанов, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Давиташвили, Марков, Луценко.
Запасные: Левашов, Довбня, Суханов, Бьернстрем, Пантелеев, Э.Кангва, Хлусевич, Банда, К.Кангва, Панченко, Аджоев, Тудорие.
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Бегич, Уремович, Зуев, Йевтич, Шатов, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Хакшабанович, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Зотов, Грицаенко, Нижегородов, В.Игнатьев, Костюков, Абильдгор, Бакаев, Мусаев, Макаров, И.Игнатьев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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