Осинькин рассказал, мог ли он возглавить «Спартак»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» признался, что не готов рассуждать на тему, какой клуб он мог возглавить в межсезонье.
— Процитирую заместителя генерального директора «Крыльев» Романа Дьякова: «У Осинькина были конкретные предложения, но какие именно — лучше уточнить у него». Уточняем.
— Я продлил контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». На сегодняшний день меня здесь все устраивает. Поэтому я не считаю правильным публично говорить на такие темы. Нам надо концентрироваться на матче с «Зенитом». У нас хватает игровых проблем, которые нужно решать. Совершенно не хочется рассуждать на тему, кто, куда, когда кого-то звал.
— Но вы же наверняка читали статьи, в которых именно Осинькин назывался чуть ли не идеальной фигурой для «Спартака»?
— Я не могу это комментировать. Я же не работник «Спартака». Мне правда нечего сказать.
— А вы думаете, что, лишившись за последний год четвертых ключевых футболистов, сможете прогрессировать в «Крыльях»?
— Я часто работал в условиях, когда мы теряли ребят. Но находили внутренние резервы. Подключали к работе более молодых футболистов, давали им шанс. Расставаться с лидерами, конечно, неприятно. Понимаешь, что без них будет крайне сложно добиться максимального результата. Порой ты просто остаешься на месте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1