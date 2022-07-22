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Сегодня, 16:00

Осинькин рассказал, мог ли он возглавить «Спартак»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Осинькин.
Фото ФК «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» признался, что не готов рассуждать на тему, какой клуб он мог возглавить в межсезонье.

— Процитирую заместителя генерального директора «Крыльев» Романа Дьякова: «У Осинькина были конкретные предложения, но какие именно — лучше уточнить у него». Уточняем.

— Я продлил контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». На сегодняшний день меня здесь все устраивает. Поэтому я не считаю правильным публично говорить на такие темы. Нам надо концентрироваться на матче с «Зенитом». У нас хватает игровых проблем, которые нужно решать. Совершенно не хочется рассуждать на тему, кто, куда, когда кого-то звал.

— Но вы же наверняка читали статьи, в которых именно Осинькин назывался чуть ли не идеальной фигурой для «Спартака»?

— Я не могу это комментировать. Я же не работник «Спартака». Мне правда нечего сказать.

— А вы думаете, что, лишившись за последний год четвертых ключевых футболистов, сможете прогрессировать в «Крыльях»?

— Я часто работал в условиях, когда мы теряли ребят. Но находили внутренние резервы. Подключали к работе более молодых футболистов, давали им шанс. Расставаться с лидерами, конечно, неприятно. Понимаешь, что без них будет крайне сложно добиться максимального результата. Порой ты просто остаешься на месте.

Игорь Осинькин. «Зенит»? Никогда не просил ребят ставить «автобус». Осинькин — о матче с питерцами, Дзюбе, Пиняеве, комплименте Бердыева и «Спартаке»

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
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П
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Факел

 1
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 1
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Химки

 1
И К Ж
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Спартак

 1 0 0
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Нижний Новгород

 1 0 0
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