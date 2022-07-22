Осинькин рассказал, мог ли он возглавить «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» признался, что не готов рассуждать на тему, какой клуб он мог возглавить в межсезонье.

— Процитирую заместителя генерального директора «Крыльев» Романа Дьякова: «У Осинькина были конкретные предложения, но какие именно — лучше уточнить у него». Уточняем.

— Я продлил контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». На сегодняшний день меня здесь все устраивает. Поэтому я не считаю правильным публично говорить на такие темы. Нам надо концентрироваться на матче с «Зенитом». У нас хватает игровых проблем, которые нужно решать. Совершенно не хочется рассуждать на тему, кто, куда, когда кого-то звал.

— Но вы же наверняка читали статьи, в которых именно Осинькин назывался чуть ли не идеальной фигурой для «Спартака»?

— Я не могу это комментировать. Я же не работник «Спартака». Мне правда нечего сказать.

— А вы думаете, что, лишившись за последний год четвертых ключевых футболистов, сможете прогрессировать в «Крыльях»?

— Я часто работал в условиях, когда мы теряли ребят. Но находили внутренние резервы. Подключали к работе более молодых футболистов, давали им шанс. Расставаться с лидерами, конечно, неприятно. Понимаешь, что без них будет крайне сложно добиться максимального результата. Порой ты просто остаешься на месте.