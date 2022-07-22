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Сегодня, 16:00

Шишкин: «Зенит» в матче против «Краснодара» можно было бы назвать фаворитом, «Спартак» — нет»

Антон Иванов
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых во 2-м тура РПЛ против «Краснодара».

«Чемпионат России только начался, команды начинают набирать форму. У «Спартака» новый молодой тренер, в первом туре они потеряли очки с «Ахматом». Они только начинают искать свою игру. Я бы не назвал красно-белых фаворитом в этом матче. Прошлый сезон показал, что команду колбасит. Например, «Зенит» в матче против «Краснодара» можно было бы назвать фаворитом, «Спартак» — нет. Уверен, что предстоящая игра будет открытой и веселой, можно ожидать много голов. «Краснодар» всегда играет в такую игру», — сказал Шишкин «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

 

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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