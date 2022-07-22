Шишкин: «Зенит» в матче против «Краснодара» можно было бы назвать фаворитом, «Спартак» — нет»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых во 2-м тура РПЛ против «Краснодара».

«Чемпионат России только начался, команды начинают набирать форму. У «Спартака» новый молодой тренер, в первом туре они потеряли очки с «Ахматом». Они только начинают искать свою игру. Я бы не назвал красно-белых фаворитом в этом матче. Прошлый сезон показал, что команду колбасит. Например, «Зенит» в матче против «Краснодара» можно было бы назвать фаворитом, «Спартак» — нет. Уверен, что предстоящая игра будет открытой и веселой, можно ожидать много голов. «Краснодар» всегда играет в такую игру», — сказал Шишкин «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.