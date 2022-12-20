Пиняев рассказал, почему решил стать футболистом

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев отреагировал на вручение ему премии «Первой пятерки» и рассказал, почему решил стать футболистом.

— Очень приятно здесь оказаться. Счастлив, что мне довелось получить такую важную для меня премию.

— Почему стал футболистом?

— У меня особо выбора не было. Папа, дедушка были игроками, тренерами. Не помню, как первый раз пошел на футбол, потому мне было 3 года. Тренировался с ребятами, которые на 5 лет старше меня были.

— Как там в Манчестере?

— Это другой уровень. Желаю всем все возможное, чтобы там оказаться. Но нужно изучать английский язык, хорошо учиться в школе. С кем там виделся? Джесси Лингард, Поль Погба.

— Сегодня не удалось приехать твоим родным, младшим сестрам. Тебе часто удается выезжать в Саратов?

— Это проще чем обычно, но хотелось бы видеться с ними чаще. Хочется больше проводить с ними времени, принимать участие в их воспитании, но не получатся из-за работы.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.