Бабурин : «Торпедо» движется в нормальном направлении, лучше играем"

Вратарь «Ростова», выступающий на правах аренды за московское «Торпедо», Егор Бабурин ответил на вопрос, как команде исправить нынешнее положение дел.

— Что надо изменить «Торпедо» в межсезонье, чтобы не вылететь?

— Не могу ответить на этот вопрос. Это будет зависеть от работы на сборах, наверняка будут трансферы. Думаю, мы движемся в нормальном направлении, уже лучше играем.

— Тебе не кажется, что вы уже в таком положении, что выбраться нереально?

— Мне ничего не кажется.

На данный момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 6 очков.