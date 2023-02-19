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Сегодня, 14:07

Кристиан Куэва может стать игроком клуба РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва может вернуться в чемпионат России, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 31-летним футболистом интересуются два клуба РПЛ. Один из них располагается в верхней части таблицы лиги.

В «Краснодаре» Куэва провел сезон-2018/19. В составе российского клуба он сыграл 15 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Последние три сезона Куэва выступал за «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии. На данный момент футболист находится без клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/kueva-mozhet-pereiti-v-klub-rpl-ranee-on-vystupal-za-krasnodar-229143/
Кристиан Куэва
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ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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