Кристиан Куэва может стать игроком клуба РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва может вернуться в чемпионат России, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 31-летним футболистом интересуются два клуба РПЛ. Один из них располагается в верхней части таблицы лиги.

В «Краснодаре» Куэва провел сезон-2018/19. В составе российского клуба он сыграл 15 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Последние три сезона Куэва выступал за «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии. На данный момент футболист находится без клуба.