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24 мая 2025, 20:45

Мусаев: «Мне плевать на недоброжелателей. Я посвящаю победу «Краснодара» всем хорошим людям»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что эмоции от чемпионства в РПЛ сравнимы с теми, которые он испытывал в день рождения своих детей.

— Многие скептики не верили в ваше чемпионство. На каком месте эта победа среди ваших самых счастливых событий?

— Наверное, я испытал те же чувства, что и в день рождения детей — это самый эмоциональный момент в жизни. Что касается скептиков: скажу честно — мне плевать на них. У меня нет цели доказать что-то тем, кто не верил. Мною движет любовь к Сергею Николаевичу, нашим болельщикам, друзьям и родным. Я уже стал старше и мне плевать на недоброжелателей. Эту победу я посвящаю всем хорошим людям вокруг меня.

— В какой момент вы поверили, что команда может стать чемпионом?

— Еще осенью было понятно: если мы выполняем то, о чем договорились, то мы можем обыграть любого соперника. Мы поняли, что мы можем, просто нужно хорошо работать. Но я понимал, что все будет решаться в последнем туре и раньше времени не радовался. Футбол непредсказуем и может быть любая травма игрока, удаление, поэтому был сконцентрирован на процессе. То есть, вот игра: надо хорошо разобрать соперника, подвести правильно команду и подобрать слова мотивации, выиграть и так идти матч за матчем.

«Краснодар» в 30-м туре разгромил московское «Динамо» (3:0) и занял первое место в таблице РПЛ с 67 очками, опередив на один балл «Зенит». «Быки» впервые в истории стали чемпионами России.

(Мария Захарян)

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Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Кордоба: «Очень рад и счастлив за всех, кто приложил руку к чемпионству «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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