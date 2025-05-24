Мусаев: «Мне плевать на недоброжелателей. Я посвящаю победу «Краснодара» всем хорошим людям»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что эмоции от чемпионства в РПЛ сравнимы с теми, которые он испытывал в день рождения своих детей.

— Многие скептики не верили в ваше чемпионство. На каком месте эта победа среди ваших самых счастливых событий?

— Наверное, я испытал те же чувства, что и в день рождения детей — это самый эмоциональный момент в жизни. Что касается скептиков: скажу честно — мне плевать на них. У меня нет цели доказать что-то тем, кто не верил. Мною движет любовь к Сергею Николаевичу, нашим болельщикам, друзьям и родным. Я уже стал старше и мне плевать на недоброжелателей. Эту победу я посвящаю всем хорошим людям вокруг меня.

— В какой момент вы поверили, что команда может стать чемпионом?

— Еще осенью было понятно: если мы выполняем то, о чем договорились, то мы можем обыграть любого соперника. Мы поняли, что мы можем, просто нужно хорошо работать. Но я понимал, что все будет решаться в последнем туре и раньше времени не радовался. Футбол непредсказуем и может быть любая травма игрока, удаление, поэтому был сконцентрирован на процессе. То есть, вот игра: надо хорошо разобрать соперника, подвести правильно команду и подобрать слова мотивации, выиграть и так идти матч за матчем.

«Краснодар» в 30-м туре разгромил московское «Динамо» (3:0) и занял первое место в таблице РПЛ с 67 очками, опередив на один балл «Зенит». «Быки» впервые в истории стали чемпионами России.

(Мария Захарян)