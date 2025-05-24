Кордоба: «Очень рад и счастлив за всех, кто приложил руку к чемпионству «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу команды в чемпионате России-2024/25.

В субботу, 24 мая, «быки» победили московское «Динамо» (3:0) и набрали 67 очков в РПЛ. «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России, опередив «Зенит» на одно очко.

«Очень рад и счастлив за товарищей, тренеров, за всех, кто приложил к этому руку и сделал это возможным.

Разговор с Галицким? Удалось поговорить, это был эмоциональный момент, которым мы достойны наслаждаться.

Люблю Краснодар, люблю этот город. То, как ко мне относятся — такого не было нигде. Был ли близок к переходу в «Спартак»? Не буду говорить ни о чем, кроме «Краснодара» и чемпионства. Говорить о «Спартаке» и «Зените» — трата времени», — сказал Кордоба.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории. До него «Зенит» выигрывал РПЛ в шести сезонах подряд.