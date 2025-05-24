Мусаев — о праздновании чемпионства: «Собираемся всей командой, будет большой банкет с семьями»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как команда будет праздновать чемпионство.
— Есть знаменитая байка. Старостин как-то в перерыве взял газету, прихлопнул муху и сказал: «Надоело это «Динамо». Потом «Спартак» вышел и победил. Что вы сказали в перерыве?
— Сегодня у всех было много эмоций, каждый хотел выиграть, все были заряжены. Мне было важно оставаться спокойным. Холодный анализ. Указали на ошибки, успокоили ребят. Ничего особенного не было.
— Первый тайм получился нервным и безголевым. Вы знали, какой был счет был в матче «Зенита»? Вы сказали это игрокам?
— Нет. Мы не разговаривали об этом. Нам не важно. Перед игрой было много разговоров, что у «Динамо» не приехал Бителло, еще несколько ведущих футболистов. Я сразу сказал, что это не важно. Есть два равноценных состава. И мы не должны отвлекаться ни на состав «Динамо», ни на игру «Зенита». Мы должны хорошо выполнить свою работу, и тогда добьемся победы. Очень большой груз ответственности. «Динамо» играло компактным блоком, тяжело было это вскрыть. Нам нужно было добавить немного агрессии в центре. Это удалось сделать во втором тайме.
— Не обидно, что в следующем сезоне не сыграете в Лиге чемпионов?
— Не думал об этом. Сейчас радуемся чемпионству. К счастью, в Лиге чемпионов мы уже играли. Надеюсь, вернемся. Но сейчас только чувство радости.
— Как будете отмечать?
— Сейчас собираемся всей командой, будет большой банкет с семьями. Немного расслабимся. Сегодня футболисты могут позволить себе все что угодно, сезон закончился, начался отпуск. Есть отличный повод отметить. Будет ли чемпионский парад? Вопрос к руководству. Думаю, большинство иностранцев и сборников завтра будут улетать, если не сегодня ночью. Наверное, будет тяжело собрать команду в полном составе.
— Что дальше? Будете сохранять этот чемпионский состав? Или будет перестройка?
— Общие наброски есть. Думаю, что сильно команда не будет меняться, но свежая кровь нужна. Я надеюсь, что костяк останется, и мы сделаем точечные укрепления. А какие предложения придут по нашим лидерам, не знаю. Как было с Кастаньо. Не думали, что с ним расстанемся, но «Ривер Плейт» пришел с отличным предложением, от которого нельзя было отказаться. Наброски есть, что большинство останется. И мы бы хотели, чтобы они остались, и мы стали еще немного сильнее.
Мария Захарян
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1