Мусаев — о праздновании чемпионства: «Собираемся всей командой, будет большой банкет с семьями»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как команда будет праздновать чемпионство.

— Есть знаменитая байка. Старостин как-то в перерыве взял газету, прихлопнул муху и сказал: «Надоело это «Динамо». Потом «Спартак» вышел и победил. Что вы сказали в перерыве?

— Сегодня у всех было много эмоций, каждый хотел выиграть, все были заряжены. Мне было важно оставаться спокойным. Холодный анализ. Указали на ошибки, успокоили ребят. Ничего особенного не было.

— Первый тайм получился нервным и безголевым. Вы знали, какой был счет был в матче «Зенита»? Вы сказали это игрокам?

— Нет. Мы не разговаривали об этом. Нам не важно. Перед игрой было много разговоров, что у «Динамо» не приехал Бителло, еще несколько ведущих футболистов. Я сразу сказал, что это не важно. Есть два равноценных состава. И мы не должны отвлекаться ни на состав «Динамо», ни на игру «Зенита». Мы должны хорошо выполнить свою работу, и тогда добьемся победы. Очень большой груз ответственности. «Динамо» играло компактным блоком, тяжело было это вскрыть. Нам нужно было добавить немного агрессии в центре. Это удалось сделать во втором тайме.

— Не обидно, что в следующем сезоне не сыграете в Лиге чемпионов?

— Не думал об этом. Сейчас радуемся чемпионству. К счастью, в Лиге чемпионов мы уже играли. Надеюсь, вернемся. Но сейчас только чувство радости.

— Как будете отмечать?

— Сейчас собираемся всей командой, будет большой банкет с семьями. Немного расслабимся. Сегодня футболисты могут позволить себе все что угодно, сезон закончился, начался отпуск. Есть отличный повод отметить. Будет ли чемпионский парад? Вопрос к руководству. Думаю, большинство иностранцев и сборников завтра будут улетать, если не сегодня ночью. Наверное, будет тяжело собрать команду в полном составе.

— Что дальше? Будете сохранять этот чемпионский состав? Или будет перестройка?

— Общие наброски есть. Думаю, что сильно команда не будет меняться, но свежая кровь нужна. Я надеюсь, что костяк останется, и мы сделаем точечные укрепления. А какие предложения придут по нашим лидерам, не знаю. Как было с Кастаньо. Не думали, что с ним расстанемся, но «Ривер Плейт» пришел с отличным предложением, от которого нельзя было отказаться. Наброски есть, что большинство останется. И мы бы хотели, чтобы они остались, и мы стали еще немного сильнее.

Мария Захарян