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Мусаев — о праздновании чемпионства: «Собираемся всей командой, будет большой банкет с семьями»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как команда будет праздновать чемпионство.

— Есть знаменитая байка. Старостин как-то в перерыве взял газету, прихлопнул муху и сказал: «Надоело это «Динамо». Потом «Спартак» вышел и победил. Что вы сказали в перерыве?

— Сегодня у всех было много эмоций, каждый хотел выиграть, все были заряжены. Мне было важно оставаться спокойным. Холодный анализ. Указали на ошибки, успокоили ребят. Ничего особенного не было.

— Первый тайм получился нервным и безголевым. Вы знали, какой был счет был в матче «Зенита»? Вы сказали это игрокам?

— Нет. Мы не разговаривали об этом. Нам не важно. Перед игрой было много разговоров, что у «Динамо» не приехал Бителло, еще несколько ведущих футболистов. Я сразу сказал, что это не важно. Есть два равноценных состава. И мы не должны отвлекаться ни на состав «Динамо», ни на игру «Зенита». Мы должны хорошо выполнить свою работу, и тогда добьемся победы. Очень большой груз ответственности. «Динамо» играло компактным блоком, тяжело было это вскрыть. Нам нужно было добавить немного агрессии в центре. Это удалось сделать во втором тайме.

— Не обидно, что в следующем сезоне не сыграете в Лиге чемпионов?

— Не думал об этом. Сейчас радуемся чемпионству. К счастью, в Лиге чемпионов мы уже играли. Надеюсь, вернемся. Но сейчас только чувство радости.

— Как будете отмечать?

— Сейчас собираемся всей командой, будет большой банкет с семьями. Немного расслабимся. Сегодня футболисты могут позволить себе все что угодно, сезон закончился, начался отпуск. Есть отличный повод отметить. Будет ли чемпионский парад? Вопрос к руководству. Думаю, большинство иностранцев и сборников завтра будут улетать, если не сегодня ночью. Наверное, будет тяжело собрать команду в полном составе.

— Что дальше? Будете сохранять этот чемпионский состав? Или будет перестройка?

— Общие наброски есть. Думаю, что сильно команда не будет меняться, но свежая кровь нужна. Я надеюсь, что костяк останется, и мы сделаем точечные укрепления. А какие предложения придут по нашим лидерам, не знаю. Как было с Кастаньо. Не думали, что с ним расстанемся, но «Ривер Плейт» пришел с отличным предложением, от которого нельзя было отказаться. Наброски есть, что большинство останется. И мы бы хотели, чтобы они остались, и мы стали еще немного сильнее.

Мария Захарян

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Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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