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Юран ответил на заявление Селюка о том, что тренер собирает с игроков деньги: «Я его не знаю»

Юран отреагировал на обвинения агента Селюка
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения футбольного агента Дмитрия Селюка.

Селюк заявил, что полузащитник подмосковного клуба Николас Лоуренс покидает команду из-за разногласий с главным тренером. Агент добавил, что Юран «собирает деньги с футболистов».

«Селюк? Я его не знаю», — цитирует Юрана «Спорт День за Днем».

20-летний нигериец перешел в «Химки» в феврале этого года. В прошлом году полузащитник дебютировал в Тинькофф РПЛ в составе «Тамбова» в возрасте 19 лет, провел два матча и не отметился результативными действиями.

Летом 2021 года футболист перешел в «Олимп-Долгопрудный». Николас сыграл за команду 22 матча в ФНЛ и отдал две голевые передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/yuran-otreagiroval-na-obvinenie-selyuka-vo-vzyatnichestve-
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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