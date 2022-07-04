Юран ответил на заявление Селюка о том, что тренер собирает с игроков деньги: «Я его не знаю»
Юран отреагировал на обвинения агента Селюка
Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения футбольного агента Дмитрия Селюка.
Селюк заявил, что полузащитник подмосковного клуба Николас Лоуренс покидает команду из-за разногласий с главным тренером. Агент добавил, что Юран «собирает деньги с футболистов».
«Селюк? Я его не знаю», — цитирует Юрана «Спорт День за Днем».
20-летний нигериец перешел в «Химки» в феврале этого года. В прошлом году полузащитник дебютировал в Тинькофф РПЛ в составе «Тамбова» в возрасте 19 лет, провел два матча и не отметился результативными действиями.
Летом 2021 года футболист перешел в «Олимп-Долгопрудный». Николас сыграл за команду 22 матча в ФНЛ и отдал две голевые передачи.
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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Торпедо – Сочи
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