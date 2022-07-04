Юран ответил на заявление Селюка о том, что тренер собирает с игроков деньги: «Я его не знаю»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на обвинения футбольного агента Дмитрия Селюка.

Селюк заявил, что полузащитник подмосковного клуба Николас Лоуренс покидает команду из-за разногласий с главным тренером. Агент добавил, что Юран «собирает деньги с футболистов».

«Селюк? Я его не знаю», — цитирует Юрана «Спорт День за Днем».

20-летний нигериец перешел в «Химки» в феврале этого года. В прошлом году полузащитник дебютировал в Тинькофф РПЛ в составе «Тамбова» в возрасте 19 лет, провел два матча и не отметился результативными действиями.

Летом 2021 года футболист перешел в «Олимп-Долгопрудный». Николас сыграл за команду 22 матча в ФНЛ и отдал две голевые передачи.