Бразильский защитник рассказал подробности своего перехода в «Локомотив»

Бразильский защитник Лукас Фассон рассказал, к кому обращался за информацией о России перед переходом.

«За информацией о России я обратился к Мурило, Пабло и Гильерме. Написал ему сообщение и он ответил, что здесь топ.

Педро Роша? Я не просто играл с ним в «Атлетико Паранаэнсе» — мы жили в одной комнате. У Роши все в порядке. Я его спрашивал: «Педро, каково в России?» Ответил, что все хорошо, страна — красивая, а «Локомотив» — реально топ-клуб. Роша не говорил, почему у него не сложилось в России, но сейчас он забивает голы и счастлив. Для него было правильным решением уйти», — сказал Фассон «Чемпионату».

8 июня «Локомотив» объявил о подписании 21-летнего игрока. Бразилец будет выступать за московскую команду под третьим номером, а контракт рассчитан на четыре года.