Агент Селюк заявил, что хавбек Лоуренс покидает «Химки» из-за разногласий с Юраном

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитник «Химок» Николас Лоуренс покидает подмосковный клуб из-за разногласий с главным тренером Сергеем Юраном.

«Я всегда говорил, говорю и буду говорить: никто из моих клиентов никуда не уходит по причине решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты. Но, как ни странно, сейчас один мой футболист из «Химок» Лоуренс покинет команду. Он готов продолжить карьеру в любом другом российском клубе, но уходит из «Химок» из-за главного тренера Сергея Юрана. Лоуренс — один из лучших футболистов, вся статистика об этом говорит. К нему есть интерес от других команд из-за рубежа и РПЛ, он не останется без клуба.

В «Химках», к сожалению, появился такой руководитель команды, как Юран, от которого веет тем, что он собирает деньги с футболистов, начиная от «СКА-Хабаровска», приглашает игроков, которые ему платят, ставит игроков, которые ему платят", — цитирует Селюка Metaratings.ru.

20-летний нигериец перешел в «Химки» в феврале этого года.

Лоуренс — воспитанник нигерийской академии «Аруна Бабангида». В прошлом году полузащитник дебютировал в Тинькофф РПЛ в составе «Тамбова» в возрасте 19 лет, провел два матча и не отметился результативными действиями.

Летом 2021 года футболист перешел в «Олимп-Долгопрудный». Николас сыграл за команду 22 матча в ФНЛ и отдал две голевые передачи.