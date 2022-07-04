Дзюба не захотел подписывать контракт с клубом из Китая. Ему предлагали 2 миллиона долларов в год
Дзюба не захотел подписывать контракт с клубом из Китая
Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает поиски нового клуба. У 33-летнего форварда был вариант в Китае, но отказался от предложения китайского клуба, утверждает РИА Новости.
В Китае Дзюбе предлагали зарплату в 2 миллиона долларов в год.
Ранее сообщалось, что россиянин отказался от перехода в сербскую «Црвену Звезду» и греческий ПАОК. Помимо этого, Дзюба вел переговоры с турецким «Фенербахче».
33-летний нападающий покинул петербургский клуб на правах свободного агента.
В составе «Зенита» Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России и четырехкратный победителем Суперкубка страны.
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|0
|0
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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