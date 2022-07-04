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Дзюба не захотел подписывать контракт с клубом из Китая. Ему предлагали 2 миллиона долларов в год

Дзюба не захотел подписывать контракт с клубом из Китая
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает поиски нового клуба. У 33-летнего форварда был вариант в Китае, но отказался от предложения китайского клуба, утверждает РИА Новости.

В Китае Дзюбе предлагали зарплату в 2 миллиона долларов в год.

Ранее сообщалось, что россиянин отказался от перехода в сербскую «Црвену Звезду» и греческий ПАОК. Помимо этого, Дзюба вел переговоры с турецким «Фенербахче».

33-летний нападающий покинул петербургский клуб на правах свободного агента.

В составе «Зенита» Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России и четырехкратный победителем Суперкубка страны.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220704/dzyuba-1800149498.html
Артем Дзюба
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