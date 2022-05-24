Советник президента РФС Каменской — о клубах из Крыма: «Сейчас на исполкоме будем решать»

Член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской перед началом исполкома прокомментировал вопрос о вступлении клубов из Крыма в систему российских чемпионатов. Также он высказался о ситуации по внедрению Fan ID.

«Крым наш? Абсолютно. Почему не принимаем его в состав РФС? По какой процедуре? Сейчас на исполкоме будем решать.

По Fan ID процесс идет. Все будет зависеть от степени готовности стадионов и платформы, на которой это будет работать. Это президентский закон, который принят в Госдуме и находится на контроле во всех органах государственной власти. И найти компромисс с болельщиками можно только в том случае, если совместно с органами государственной власти найти такой механизм применения этого закона, который был бы для всех удобен и прост. Это то, чем РПЛ и РФС занимаются на протяжении всех последних месяцев пока этот закон шел и был принят", — сказал Каменской «СЭ».

Сегодня, 24 мая, на исполкоме РФС будет обсуждаться вопрос о расширении числа участников Тинькофф РПЛ.