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Тюкавин рассказал, что его в «Динамо» называют кормильцем

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу команды в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). Он вспомнил прошлые игры клуба против самарцев.

В этой встрече футболист отметился голом на последних минутах матча.

— Не знаю как по игре. Те матчи уже забыты. Мы сегодня выиграли и рады. Мы прибавляем во всем каждый день и каждую тренировку. Нам еще есть куда прибавлять и мы будем расти как команда.

— Тебя в раздевалке не называют спасителем? Каждый раз выходишь и забиваешь.

— Сегодня назвали кормильцем. Фома сказал.

— Из-за премиальных?

— Не знаю. Потому что выиграли, забил. Вся команда рада!

— Как оцените первый домашний матч с Fan ID?

— Сами все видите. Хотя, пришло около 5 тысяч... Как забил гол, было очень слышно болельщиков. Хотелось бы, чтобы так было всегда. С первой и до последней минуты.

Футболист также рассказал, что думает о своем игровом времени в «Динамо».

— Ты на сборах становишься лучшим бомбардиром команды, но игрового времени не так много. Как смотришь на эту ситуацию?

— Все время, которое дает тренер, стараюсь использовать на максимум. Я не могу оспаривать его решение. Видимо, сейчас то время, когда я должен выходить на замену.

— Осенью ты был очень зол на эту ситуацию.

— Сейчас подуспокоился. Повзрослел? Нет времени обижаться. Еще хуже станет. Никакого диалога с Йокановичем не было.

— При этом твой агент часто высказывает недовольство на эту тему.

— Агент каждого футболиста будет зол, если его игрок не играет. Ему надо, чтобы его футболист всегда играл. Это нормально.

В этом сезоне 20-летний форвард провел 17 матчей в РПЛ, забив 6 голов и сделав 1 результативную передачу.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Константин Тюкавин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
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