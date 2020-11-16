Главный тренер «Динамо» рассказал, за что должен будет проставиться игрок его команды

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал о выборе защитника Романа Евгеньева капитаном команды на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (5:1) и системе оплаты командных ужинов.

— Прокомментируйте выбор капитана в последнем матче с «Локомотивом». 21-летний Евгеньев — не самая очевидная кандидатура, в составе вышел целый ряд гораздо более опытных футболистов.

— Раскрою карты, как я это сделал в беседе с игроками. Для меня, скажем, Паршивлюк — топ-личность с менталитетом настоящего профессионала. То, что он делает для клуба — невероятно. Но мы знаем историю его карьеры (капитан в «Спартаке», поход на фанатскую трибуну красно-белых. — Прим. К.А.), поэтому вариант не подходил. И есть Евгеньев. Он здорово развивается как игрок. Хорош в отборе, грамотно подключается к атакам. У него вообще получилась идеальная неделя: вызван в первую сборную России, надел капитанскую повязку в «Динамо», забил свой первый мяч в РПЛ, отдал голевую передачу Лесовому, признан лучшим игроком матча. Я говорил ребятам, что вводится правило: «Кто забьет первый мяч в карьере, должен оплатить ужин команде. И кто впервые наденет капитанскую повязку — тоже». У Евгеньева это совпало в одном матче, так что оплату одного ужина беру на себя. (Константин Алексеев)

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ «Динамо» занимает четвертое место после 14-и туров, имея в активе 26 очков. У лидера ЦСКА — 31 балл.

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