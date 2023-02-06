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Федотов — о стычке с Абаскалем: «Были неправильно выраженные мысли, но там не о чем жалеть»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своей перепалке с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем во время дерби в прошлом году.

— Можете сказать, что жалеете о своих словах?

— Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются. Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой — это сопутствующее, — приводит Sport24 слова Федотова.

— С другой стороны, мы увидели Федотова, настоящего — со всеми эмоциями.

— Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч. На позитивной ноте пожали руки. Меня родители научили: зло нельзя держать в себе. Долго зла не ношу, оно разрушает.

Стычка между Федотовым и Абаскалем произошла во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Позже КДК РФС дисквалифицировал тренеров на один матч каждого, а Федотова еще на одну встречу условно.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-fedotov-o-stychke-s-abaskalem-byli-nepravilno-vyrazhennyye-mysli-ne-o-chem-zhalet-dolgo-zla-ne-noshu-razrushayet
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Зенит

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П
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Спартак

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