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Сегодня, 13:26

Слуцкий — о в европейских чемпионатах: «Историческая вещь. У меня было огромное количество собеседований с клубами АПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о своем зарубежном периоде карьеры.

«Это историческая вещь. Когда после ЦСКА я трудоустраивался в Англии, у меня было огромное количество собеседований с клубами АПЛ. Почему их было много? Потому что на собеседовании ты производишь очень приятное впечатление, они смотрят, что у тебя было много-много достижений, но всегда стоит вопрос: «Блин, никогда русский не работал. Блин, как он сможет?» И вроде как хотелось, и в то же время — нет. То, что многими болельщиками инкриминируется как неудачный опыт в «Халле» и «Витессе», я считаю фантастическим опытом. Потому что я не знаю ни одного российского специалиста, который работал в Англии и Нидерландах. Это не последние страны в футболе. Сам факт того, что ты там получаешь работу, находишься там, получаешь огромный опыт, понимание, как устроены многие процессы, — это уже само по себе просто фантастическое время», — приводит слова Слуцкого сайт Первого канала.

Слуцкий начал свою тренерскую карьеру в 1993 году, тогда он был наставником молодежной команды «Олимпия» из Волгограда. В России он работал в «Москве», «Уралане», «Крыльях Советов» и ЦСКА, также специалист возглавлял национальную сборную России с 2015 по 2016 год.

Первым европейским клубом 51-летнего россиянина был английский «Халл Сити». Затем Слуцкий работал в нидерландском «Витессе».

Последним местом работы специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в Первую лигу.

Источник: https://www.1tv.ru/podcasts/futbol-ne-hokkey-hokkey-ne-futbol/vypuski/futbol-ne-hokkey-leonid-sluckiy-vypusk-ot-04-02-2023
Футбол
РПЛ
ФК Витесс
ФК Халл Сити
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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