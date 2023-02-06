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Сегодня, 13:12

Игнатьев оценил решение отменить дисквалификацию после получения красной карточки в Зимнем кубке РПЛ

Мария Гусева
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение организаторов Winline Зимнего кубка РПЛ отменить пункт регламента о дисквалификациях футболистов, заработавших удаления в матчах турнира.

«С одной стороны все зависит от того, как относиться к этому турниру, — цитирует Betonmobile.ru Игнатьева. - Если это серьезное мероприятие, где нужно выявить победителя, то все должно быть соблюдено в рамках закона. Если это обыкновенный товарищеский или контрольный турнир, подготовка к чемпионату, то почему бы нет? Вот, например, играли «Ростов» и «Спартак», команды поменяли по половине состава после перерыва, кто-то раньше, кто-то позже. Поэтому, я думаю, что нужно четко понимать уровень притязания. РПЛ организовал турнир, где есть свои правила. В нем нужно выявить победителя, наградить его и у команд наблюдается спортивный интерес, поэтому все должно быть предусмотрено».

Любой футболист, заработавший красную карточку в одной из игр турнира, сможет выйти на поле в следующей.

В Зимнем кубке РПЛ принимают участие «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».

Источник: Betonmobile.ru
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
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Локомотив

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Факел

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Торпедо М

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