Яковлев доволен победой ЦСКА над «Факелом»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев прокомментировал победу над «Факелом» в матче четвертого тура РПЛ (4:1).

«Хороший соперник, играет агрессивно, где-то, может, даже на грани. Было пару моментов, которые не удалось реализовать. Хорошее начало. Потом игра более менее выровнялась. После перерыва, двух забитых мячей прорвало. Реализовали моменты и победили», — сказал Яковлев.

Благодаря победе у ЦСКА 10 очков. Команда делит со «Спартаком» первое место в турнирной таблице.