Владимир Федотов: «В «Сочи» видят слабые и сильные качества в нашей команде»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как проходит подготовка к матчу 2-го тура против «Сочи».

«Есть к чему стремиться, если в чем еще прибавлять. «Сочи», без сомнения, тоже меняется. Появляются новые люди, новые футболисты. Естественно, есть некоторые нюансы, которые мы видим. У каждого тренера свой подход, все кроется в деталях.

Они видят слабые и сильные качества в нашей команде. То же самое будем искать и мы. Нас ждет очень интересный и очень сложный поединок», — приводит слова Федотова пресс-служба красно-синих.

В матче второго тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 23 июля в Москве.