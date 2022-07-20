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Сегодня, 16:28

Владимир Федотов: «В «Сочи» видят слабые и сильные качества в нашей команде»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как проходит подготовка к матчу 2-го тура против «Сочи».

«Есть к чему стремиться, если в чем еще прибавлять. «Сочи», без сомнения, тоже меняется. Появляются новые люди, новые футболисты. Естественно, есть некоторые нюансы, которые мы видим. У каждого тренера свой подход, все кроется в деталях.

Они видят слабые и сильные качества в нашей команде. То же самое будем искать и мы. Нас ждет очень интересный и очень сложный поединок», — приводит слова Федотова пресс-служба красно-синих.

В матче второго тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится 23 июля в Москве.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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 - : -
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ЦСКА – Сочи
 - : -
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