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Сегодня, 17:05

Бруно Фукс приступил к тренировкам в ЦСКА по индивидуальной программе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бруно Фукс.
Фото ПФК ЦСКА.

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс, который проходил курс реабилитации у себя на родине, приступил к работе на базе в Ватутинках, сообщает сайт красно-синих.

После успешного восстановления Фукс начал тренировки в индивидуальном режиме с тренером-реабилитологом Игорем Степановым. Пока защитник занимается в тренажерном зале и выполняет беговую работу.

В ближайшее время Бруно продолжит набирать физические кондиции, его возвращение в общую группу ожидается в начале августа.

Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» в августе 2020 года. С тех пор утболист принял участие в 11 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bruno-fuchs-vernulsya-v-raspolozhenie-pfk-cska/
Бруно Фукс
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