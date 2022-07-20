Бруно Фукс приступил к тренировкам в ЦСКА по индивидуальной программе

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс, который проходил курс реабилитации у себя на родине, приступил к работе на базе в Ватутинках, сообщает сайт красно-синих.

После успешного восстановления Фукс начал тренировки в индивидуальном режиме с тренером-реабилитологом Игорем Степановым. Пока защитник занимается в тренажерном зале и выполняет беговую работу.

В ближайшее время Бруно продолжит набирать физические кондиции, его возвращение в общую группу ожидается в начале августа.

Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» в августе 2020 года. С тех пор утболист принял участие в 11 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.