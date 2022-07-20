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Сегодня, 16:27

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Абаскаля за выход из пределов технической зоны

Алексей Еремин
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 10 тысяч рублей после матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1), сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

«Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — цитирует ТАСС Грирорьянца.

Для 33-летнего испанского специалиста это первый штраф в чемпионате России.

Также КДК РФС оштрафовал «Оренбург» на 20 тысяч рублей за задержку начала второго тайма матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4).

«Была задержка второго тайма в связи с поздним выходом футболистов «Оренбурга», клуб наказан на 20 тысяч рублей», — добавил Григорьянц.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (23 июля), «Оренбург» проведет домашний матч с «Уралом» в тот же день.

Источник: https://tass.ru/sport/15264873
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
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Тимур Аюпов

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Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

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Факел

 1
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 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

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И К Ж
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