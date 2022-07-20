КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Абаскаля за выход из пределов технической зоны

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 10 тысяч рублей после матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1), сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

«Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — цитирует ТАСС Грирорьянца.

Для 33-летнего испанского специалиста это первый штраф в чемпионате России.

Также КДК РФС оштрафовал «Оренбург» на 20 тысяч рублей за задержку начала второго тайма матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4).

«Была задержка второго тайма в связи с поздним выходом футболистов «Оренбурга», клуб наказан на 20 тысяч рублей», — добавил Григорьянц.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (23 июля), «Оренбург» проведет домашний матч с «Уралом» в тот же день.