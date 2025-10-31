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Челестини — о матче с «Пари НН»: «ЦСКА должен был закрывать эту игру в первые 10-15 минут второго тайма»

Алина Савинова
Фабио Челестини.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини удивился истории с заменой защитника Мойзеса перед стартовым свистком матча 14-го тура чемпионата России против «Пари НН» (2:0).

Мойзес получил повреждение на разминке, в стартовом составе 30-летнего футболиста заменил Артем Бандикян.

«Мойзес сделал движение, почувствовал что-то в икроножной мышце, мы пока не знаем, что с ним. Это первый раз, когда такое случается. Даже игроком такое не видел», — приводит ТАСС слова Челестини.

Также тренер поделился впечатлениями от игры армейцев в этом матче.

«Я увидел сложности, нам тяжело дается реализация голевых моментов. Мы должны были закрывать эту игру в первые 10-15 минут второго тайма, но мы это не сделали. Мы доминировали, но всегда сохранялась опасность. Не играли в хорошем ритме, в два касания, нужна динамичность. Но эти очки очень важны фундаментально», — добавил он.

Футболисты ЦСКА Матвей Кисляк, Иван Обляков и&nbsp;Матвей Лукин после гола в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (2:0) 31&nbsp;октября.В день рождения Челестини получил победу и первое место ЦСКА. Две травмы не помешали армейцам

ЦСКА одержал победу над «Пари НН» в день рождения Челестини. 31 октября специалисту исполнилось 50 лет.

Московская команда набрала 30 очков и вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
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Фабио Челестини
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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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