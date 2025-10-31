Шпилевский о критике со стороны Быстрова: «Пусть он потренирует сперва там, где я тренировал»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на критику со стороны двукратного чемпиона России в составе «Зенита» Владимира Быстрова.

«Я не хочу комментировать. Пусть Володя Быстров потренирует сперва там, где я тренировал, и добьется тех результатов, тогда потом будем сравнивать. Я вообще не сторонник чего-то слушать. Я прислушиваюсь к звездным тренерам, которые чего-то добились», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В пятницу, 31 октября, «Пари НН» на выезде уступил ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России. Нижегородцы с 7 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

37-летний Шпилевский возглавляет «Пари НН» с лета 2025 года. Ранее он тренировал «Арис», «Эрцгебирге», «Кайрат», «Динамо-Брест», а также работал в молодежных командах «Лейпцига», «Штутгарта» и «Зонненхофа». Россиянин приводил к чемпионству «Кайрат» и «Арис».