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Челестини об отсутствии Лукина в матче с «Краснодаром»: «Будет другой игрок, которому мы доверяем»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, насколько будет важным отсутствие защитника Матвея Лукина в матче 18-тура РПЛ с «Краснодаром».

— Насколько будет важным отсутствие Лукина в матче с «Краснодаром»?

— Будет другой игрок, которому мы доверяем. У нас есть Абдулкадыров и Виктор. Будем играть 11 на 11, это 200 процентов. Мы успешно заменяли каких-то игроков по ходу сезона. Я не тот тренер, который ищет оправдания, пусть выходит другой и показывает сильные качества. Я уверен в своих ребятах.

— Нет проблем с отпускным настроением?

— Мы приедем на красивый стадион, находясь в одном очке от «Краснодара». И если мы там победим, то можем стать зимними чемпионами. Если в такой ситуации мои игроки будут думать об отпуске, то им, возможно, надо поменять профессию. Мои игроки на 300 процентов будут думать о матче с «Краснодаром». Я в этом не сомневаюсь.

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

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Фабио Челестини
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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