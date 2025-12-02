Челестини об отсутствии Лукина в матче с «Краснодаром»: «Будет другой игрок, которому мы доверяем»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, насколько будет важным отсутствие защитника Матвея Лукина в матче 18-тура РПЛ с «Краснодаром».

— Насколько будет важным отсутствие Лукина в матче с «Краснодаром»?

— Будет другой игрок, которому мы доверяем. У нас есть Абдулкадыров и Виктор. Будем играть 11 на 11, это 200 процентов. Мы успешно заменяли каких-то игроков по ходу сезона. Я не тот тренер, который ищет оправдания, пусть выходит другой и показывает сильные качества. Я уверен в своих ребятах.

— Нет проблем с отпускным настроением?

— Мы приедем на красивый стадион, находясь в одном очке от «Краснодара». И если мы там победим, то можем стать зимними чемпионами. Если в такой ситуации мои игроки будут думать об отпуске, то им, возможно, надо поменять профессию. Мои игроки на 300 процентов будут думать о матче с «Краснодаром». Я в этом не сомневаюсь.

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.