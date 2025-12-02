Челестини — о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Его гол красивее, чем у Ямаля»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал номинацию нападающего клуба Алеррандро на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года.

— Алеррандро номинирован на премию Пушкаша. Как оцените его гол?

— Фантастический гол. Тут больше нечего говорить. Шансы на победу? У него в конкурентах Ламин Ямаль. Но для меня кажется, что у Алеррандро гол был красивее, через себя. Но тут решает голосование.

Бразилец забил гол 19 августа 2024 года в матче бразильской Серии А против «РБ Бригантино», тогда он выступал за «Виторию».

Алеррандро выступает за ЦСКА с февраля 2025 года. В этом сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами.