Главный тренер ЦСКА Челестини: «Мы хотим закончить осеннюю часть сезона на первом месте»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возможность клуба завершить осеннюю часть сезона на первом месте.

— Насколько важно команде уйти на зимний перерыв на первом месте?

— Считаю, что первые пять месяц были позитивными, несмотря на результат в воскресенье с «Краснодаром». Мы хотим закончить осеннюю часть сезона на первом месте, и у нас есть такая возможность. Это будет хорошая рекомпенсация той работы, которую выполнила команда. Доволен работой ребятам. Нам нужно улучшать много вещей. Но если мы находимся на втором месте, выиграли Суперкубок и хорошо идем в Кубке России, то это означает хорошую работу ребят.

После 17 туров армейцы с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 37 очками — на первой строчке.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.