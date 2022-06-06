Источник: Федотов подпишет контракт с ЦСКА

Тренер «Сочи» Владимир Федотов подпишет контракт с ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, официально об этом объявят на днях, скорее всего уже завтра.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство ЦСКА недовольно результатами команды и по окончании сезона может поменять главного тренера. Кандидатами на место Алексея Березуцкого являются Марко Николич и Владимир Федотов.

Контракт Федотова с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2022 года. Березуцкий возглавляет ЦСКА с июня 2021 года.

Армейцы по итогам сезона РПЛ-2021/22 заняли пятое место (50 очков). Сочинский клуб стал серебряным призером чемпионата России.