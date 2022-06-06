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Сегодня, 18:48

Источник: Федотов подпишет контракт с ЦСКА

Федотов подпишет контракт с ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер «Сочи» Владимир Федотов подпишет контракт с ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, официально об этом объявят на днях, скорее всего уже завтра.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство ЦСКА недовольно результатами команды и по окончании сезона может поменять главного тренера. Кандидатами на место Алексея Березуцкого являются Марко Николич и Владимир Федотов.

Контракт Федотова с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2022 года. Березуцкий возглавляет ЦСКА с июня 2021 года.

Армейцы по итогам сезона РПЛ-2021/22 заняли пятое место (50 очков). Сочинский клуб стал серебряным призером чемпионата России.

Источник: https://t.me/karpinside/21217
Алексей Березуцкий
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
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ЦСКА планирует представить нового главного тренера 7 июня
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Уфа

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П
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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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 23 1 4
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