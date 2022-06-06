Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал «СЭ» возможный уход главного тренера команды Владимира Федотова.

«Это надо спрашивать у него! Я не в курсе этого, он мне не звонит», — сказал Ротенберг «СЭ».

Контракт Федотова с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2022 года. Березуцкий возглавляет ЦСКА с июня 2021 года.

Ранее появилась информация, что Федотов подпишет контракт с ЦСКА. «СЭ» сообщал, что руководство ЦСКА недовольно результатами команды и по окончании сезона может поменять главного тренера. Кандидатами на место Алексея Березуцкого являются Марко Николич и Владимир Федотов.