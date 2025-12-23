Талалаев: «От чтения игрокам Шекспира ушел. Сейчас изучаю Канта, чтобы не ошибаться в цитатах нашего знаменитого земляка»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих необычных установках на игры.
— Максим Петров говорил, что в своих мотивационных речах перед матчами вы никогда не повторяетесь. Как и когда их придумываете?
— Мне не приходится ничего придумывать, их диктует сама жизнь. Это не работает так, что ты заготовил десять речей на разные случаи и меняешь их в зависимости от обстоятельств. Сценарий не таков, ты смотришь по тому, что именно сейчас нужно команде. Иногда не я, а кто-то из капитанов, которых у нас трое: Мендель, Андраде и Филин, встает и говорит.
А один раз перед кубковым матчем попросили что-то сказать Беликова. Это было неожиданно и интересно, как он справится с шоковой терапией. Ты смотришь, как молодой футболист поведет себя: покажет свой настрой или рухнет до речи и забудет слова, а такие случаи в моей практике тоже были. Но если преодолеет себя, то психологически поднимется на новую ступень и на поле. Способы есть очень разные, хотя от чтения Шекспира я ушел.
— Так-так.
— Как-то рассказывал, что перед матчем юношеских сборных России и Исландии, который мы уступили 5:6, а по ходу встречи было 0:6, декламировал игрокам: «Быть или не быть?» Сейчас, после завершения этой части сезона, читаю нашего калининградского земляка Канта — хотя бы чтобы быть точным в цитатах. А то выдаю что-то по памяти, и вдруг оказывается, что это какая-то объединенная мысль Канта и китайского «Пути воина», а то и японского произведения на ту же тему, написанного парой веков раньше.
— Да, и как же справился с задачей выступить перед командой Беликов?
— Вы все можете увидеть по его игре в последнее время.
«Балтика» в 18 турах набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1