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23 декабря 2025, 09:45

Талалаев рассказал, как нашли Хиля и удивляются ли его результативности

Игорь Рабинер
Обозреватель
Брайан Хиль забивает гол в ворота «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как нашли сальвадорского форварда Брайана Хиля и удивляются ли в клубе тому, что он идет на втором месте в РПЛ по голам.

— Хиль с десятью голами — второй снайпер РПЛ. Могли ли представить себе такое перед сезоном? Каким он был до «Балтики» и что вы изменили в его игре, учитывая, что в последнем сезоне в Колумбии Брайан забил всего дважды?

— Перед чемпионатом или после пары первых туров я давал интервью, в котором говорил, что буду доволен, если мои футболисты попадут в список 33 лучших или если кто-то из них станет лучшим бомбардиром. Думаю, что этим я тогда уже ответил на ваш вопрос. Доволен тем, как прогрессируют наши игроки. И когда он, приехав, весной в Первой лиге забил и отдал по три, я сказал, что мы постепенно адаптируем этого форварда к Премьер-лиге, где будет другой футбол. В последних четырех турах в Первой лиге «Балтика» не забивала, и было очень много упреков в адрес футболистов и тренерского штаба. Но сейчас, думаю, многие поняли, что те слова, которые я тогда говорил по поводу экспериментов для Премьер-лиги, были делами, а не просто словами.

— Кто нашел Хиля?

— Его нам предлагали и мы его смотрели, еще когда были в «Химках». А сейчас решение по его приобретению было совместным с Арменом Маргаряном. Продавил же его один из помощников нашего спортивного директора. Когда я стал сомневаться в одной из его игровых характеристик, мне буквально через пару минут предоставили видео с четырьмя доказательствами того, что именно в этом компоненте он превосходит колумбийских футболистов. И, несмотря на то что уровень интенсивности в чемпионате Колумбии ниже, чем в России, мы увидели возможность добиться от него прогресса в этом элементе. Тогда и приняли решение. Спасибо и руководителям: несмотря на то что в процессе покупки Хиля цена на него росла, они все же изыскали возможность его приобрести.

Андрей Талалаев.«Будем грызться за чемпионство до последнего укуса». Вторая часть интервью с Андреем Талалаевым

24-летний нападающий перешел в «Балтику» в январе 2025 года из «Депортес Толима». Он забил 10 голов в 18 матчах РПЛ-2025/26.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
Брайан Хиль («Балтика»)
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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