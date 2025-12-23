Талалаев рассказал о том, когда и зачем прошел курсы актерского мастерства

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, когда и зачем проходил курсы актерского мастерства.

— Вы упоминали об учебе на курсах актерского мастерства. Когда вы их прошли и помогает ли это вам в работе?

— Когда только пришел комментировать. Григорий Твалтвадзе порекомендовал обязательно пойти учиться правильным речи и дыханию. Я посетил более пяти занятий и узнал много всего. Позже хорошие актеры рассказывали мне, как внутренне собираться и не замечать реплики из зала. Так, Алексей Маклаков говорил, что можно очень сильно зажать предмет, который лежит у тебя в кармане, и сконцентрироваться на этом болевом ощущении, чтобы абстрагироваться от субъективных факторов, которые вне тебя: где ты находишься и кто тебя раздражает. И это работает.

«Балтика» Талалаева набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров сезона-2025/26.