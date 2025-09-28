Талалаев: «ЦСКА в первом тайме забил 75% голов. Давайте сыграем во втором»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем 10-го тура РПЛ против ЦСКА отметил, что соперник большинство голов забивает в первом тайме.

«Соперник будет пытаться сделать свое, выпустив против нас пять маленьких и быстрых игровичков, мы будем пытаться сделать свое, посмотрим, насколько это получится. Выход Оффора в старте? Сколько соперник забил в первом тайме? 75% голов. Давайте сыграем во втором. Посмотрим, кто куда придет», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Балтика».