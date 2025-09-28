Глушаков объявил о проведении прощального матча, в нем сыграют «Спартак» и «Локомотив»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в Telegram-канале объявил о дате своего прощального матча. Он пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.

В матче встретятся звезды и бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива», при этом Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд.

«Хочу вас поблагодарить за эти шикарные эмоции, которые вы мне дарили. Хочу вам просто сказать: «Спасибо большое» и увидеть вас всех. Помимо меня еще будет много-много легенд. Приходите, а мы вам подарим шикарную игру», — обратился Глушаков к болельщикам.

Глушакову 38 лет. Он играл за московскую «Нику», «Локомотив», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянскую «Урарту».

В феврале 2025 года хавбек расторг контракт с «Химками», за которые сыграл в 8 матчах.

Вместе со «Спартаком» Глушаков становился чемпионом России в 2017 году, бронзовым призером РПЛ в 2018 году и выигрывал Суперкубок в 2017 году.

За сборную России полузащитник в 57 матчах забил 5 голов.