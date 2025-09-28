Глушаков объявил о проведении прощального матча, в нем сыграют «Спартак» и «Локомотив»
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в Telegram-канале объявил о дате своего прощального матча. Он пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.
В матче встретятся звезды и бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива», при этом Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд.
«Хочу вас поблагодарить за эти шикарные эмоции, которые вы мне дарили. Хочу вам просто сказать: «Спасибо большое» и увидеть вас всех. Помимо меня еще будет много-много легенд. Приходите, а мы вам подарим шикарную игру», — обратился Глушаков к болельщикам.
Глушакову 38 лет. Он играл за московскую «Нику», «Локомотив», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянскую «Урарту».
В феврале 2025 года хавбек расторг контракт с «Химками», за которые сыграл в 8 матчах.
Вместе со «Спартаком» Глушаков становился чемпионом России в 2017 году, бронзовым призером РПЛ в 2018 году и выигрывал Суперкубок в 2017 году.
За сборную России полузащитник в 57 матчах забил 5 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1