28 сентября, 14:19

Глушаков объявил о проведении прощального матча, в нем сыграют «Спартак» и «Локомотив»

Павел Лопатко

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков в Telegram-канале объявил о дате своего прощального матча. Он пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.

В матче встретятся звезды и бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива», при этом Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд.

«Хочу вас поблагодарить за эти шикарные эмоции, которые вы мне дарили. Хочу вам просто сказать: «Спасибо большое» и увидеть вас всех. Помимо меня еще будет много-много легенд. Приходите, а мы вам подарим шикарную игру», — обратился Глушаков к болельщикам.

Глушакову 38 лет. Он играл за московскую «Нику», «Локомотив», ростовский СКА, иркутскую «Звезду», «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянскую «Урарту».

В феврале 2025 года хавбек расторг контракт с «Химками», за которые сыграл в 8 матчах.

Вместе со «Спартаком» Глушаков становился чемпионом России в 2017 году, бронзовым призером РПЛ в 2018 году и выигрывал Суперкубок в 2017 году.

За сборную России полузащитник в 57 матчах забил 5 голов.

Источник: Telegram-канал Дениса Глушакова
Денис Глушаков
  • vit316

    Никак нельзя сказать, что игрок был нулевой. Так что удачи, Денис, в послефутбольной жизни!

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    Хорошо играл Глушаков в чемпионском Спартаке, даже капитанил. Но что это: "Помимо меня еще будет много-много легенд." Может, легенда о нем самом про то как организовывал писающую тучу на Карреру, сделавшего его чемпионом? Или о том, как долдонил о своей незаменимости в сборной после того как перестал ей соответствовать?

    28.09.2025

  • Братчанин

    Жобротный игрок! На поле не филонил, а всё, что за его пределами, нас не касается и обращать внимание на это не нужно. Удачи в дальнейшем!

    28.09.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Будут похороны?

    28.09.2025

