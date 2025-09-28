Футбол
28 сентября, 14:54

Стали известны участники прощального матча Дениса Глушакова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», участие в прощальном матче Дениса Глушакова между «Локомотивом» и «Спартаком» примут бывший тренер железнодорожников Юрий Семин, а также экс-игроки: Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Сергей Гуренко, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Маринато Гильерме, Сергей Овчинников и другие.

За «Спартак» сыграют Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Александр Филимонов, Артем Ребров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Никита Баженов и Александр Самедов.

Также по нашей информации, принять участие в матче могут два действующих футболиста: капитан «Спартака» Роман Зобнин и Данил Пруцев, который является крестным отцом сына Глушакова.

28 сентября экс-игрок сборной России Денис Глушаков в Telegram-канале объявил о дате своего прощального матча. Он пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
  • ФОКСИ

    Теперь и помойкам дозволено что-то проводить....

    29.09.2025

  • Bes10

    Так его ник нейм обо всем говорит. ху..ин

    28.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это будет матч года!

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    То есть выигранную корову повезут в Тушино?

    28.09.2025

  • Алексей Переверзев

    Спартака моложе состав - все локомотивцы на пенсии уже

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Палыч сыграет и отберёт игроцкий рекорд у Медведева?

    28.09.2025

  • Заполярье

    Лавр весь в работе...Ну, там Африка, Австралия, Арабия, Арабика...Короче на самолёте кружит! :face_with_monocle:

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    ))) Наверное наоборот. Денис сделал тренера Кареру. Вон сейчас где он? А без Глушака тот сезон Спартак бы не выиграл))

    28.09.2025

  • Aprel

    :rofl:

    28.09.2025

  • Роман Морковкин

    Правильно. И учти, что ему полагается пища с высоким содержанием белка.

    28.09.2025

  • Фобия

    Почему нет Лаврова? Это же духовник был, для ОПГ "Ромашка"! Как-то не красиво получается...:nerd:

    28.09.2025

  • Rais Zh

    Стадион Химки продолжает работать, но уже без ФК. Выбор стадиона понятен, ведь Глушаков провел в Химках немало сезонов и забил как то 10 за сезон в РПЛ, больше было только в Локомотиве (11).

    28.09.2025

  • Заполярье

    Помню, помню! Сидел на Западной трибуне стадиона Динамо, август 1989 года! 60 лет Льву Яшину! Великий вратарь, спортсмен, человек! За сборную мира, играли; Томашевски, Тобиаш, Кремерс, Альберто, Беккенбауэр, Паненка, Реп, Эйсебио, Любански, Чарльтон! Билардо - тренер! :relieved:

    28.09.2025

  • traveller09

    Not bad...not bad...Но почему нет трёх литров самогона и бани в составе? Щитаю, что они в столь знаменательный, да и в любой другой, день погоды не испортили бы.

    28.09.2025

  • Millwall82

    что значит неправда? Назови его сильные сезоны в футболе. У вашего Титова сильные сезоны (подряд) были, у Тихонова, у Промеса даже (до отъезда в Севилью провел 3 сильных сезона), у Алекса и Карпина, у Мостового, и.т.д. Этот же крайне настабильный футболист, вроде Глушенкова. Класс лишь эпизодами, а не целыми сезонами.

    28.09.2025

  • puzo-75

    Если каждому футболисту устраивать "прощальные матчи"- ветераны могут не выдержать такого напряжённого графика...)))

    28.09.2025

  • на_заборе_мелом

    Теперь можно спокойно не торопясь самогонку варить

    28.09.2025

  • Циничный

    Спрашивать необязательно. Он что-то ещё умеет? А кушать хочет каждый день. Вот и будет играть за медийный навоз.

    28.09.2025

  • puzo-75

    Май 1971 года...Прощальный матч Яшина!

    28.09.2025

  • DemolisherAjax

    Так себе звезда,что б прощальный матч проводить :) Мог бы и по тихому уйти - не многие бы заметили :)

    28.09.2025

  • Александр Солодовников

    Когда Гаврилов играть закончил прощальных матчей никому не устраивали и это плохо, а устраивать его сейчас это поздно и глупо... Хотя Гаврилов безусловно посильнее Глушакова игра..... А список действительно мог бы быть очень длинным начиная с Папаева с Гладилиным и Ярцевым и заканчивая Тихоновым с Титовым.....

    28.09.2025

  • DaviT MosKv

    Извините, но... наверное не на ваши деньги он проводит прощальный матч. хотя я смотреть не буду, и мне это безразлично, но... ваше мнение его не должно интересовать. тем более, с чего вдруг вы его щенком называете? поди вы не Романцев или Семин. то, что Гаврилова не удостоили, никак не связано с этим матчем.

    28.09.2025

  • Independent forever

    И пацанчиками из Миллерово состав разбавить! Для колорита:joy:

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Три цистерны из Миллерово с произведением аппарата выгонки Глушака выехали в сторону города Химки. В Химкинском городском округа обьявлена повышенная опасность алкоголизма.

    28.09.2025

  • puzo-75

    Чем???- Расскажите,пожалуйста,ВСЕМ!!!- Ну,чтобы народ знал о "великом" Глушакове!- Лучше бы Гаврилову прощальный матч устроили! А когда Ковтуну организуют "прощальный матч"? Там ещё длинный список... )))

    28.09.2025

  • kot Begemot

    Прощальный матч Яшина. Приезжают мировые звезды. Пеле извиняется, что не может приехать… Прощальный матч Глушакова. А это хто? - спрашивают мировые звезды. А в честь чего? - спрашивают отечественные мастера, не имеющие отношения к Спартаку и к Локомотиву, который он предал

    28.09.2025

  • Топотун

    Да и покормлю.

    28.09.2025

  • Роман Морковкин

    К тебе Англя Бэнця едет. Примешь его?

    28.09.2025

  • Gordon

    Пусть дальше воют. Правда, нет такого слова, ну ла ладно. Собаки лают и далее по тексту.

    28.09.2025

  • Gordon

    Перед этим тебя обязательно спросит, чем ему заниматься:)

    28.09.2025

  • Александр Солодовников

    Не смотря на все завывания хейтеров , он этот матч безусловно заслужил.....

    28.09.2025

  • Gordon

    Не факт, что он поедет.

    28.09.2025

  • Gordon

    Неправда.

    28.09.2025

  • Gordon

    Ещё один ничего в жизни не добившийся и единственное, на что способный, - про известных достойных людей гадости писать :)

    28.09.2025

  • Gordon

    Возвращайся в подворотню. Там тебя научат за базаром следить.

    28.09.2025

  • Циничный

    Попрощался и будет дальше играть за навозные медиа-клубы.

    28.09.2025

  • Топотун

    Спирт приедет, он готов.

    28.09.2025

  • Топотун

    Играть в Миллерово конечно.

    28.09.2025

  • СГЛ

    А с какого перепугу этот клоун прощальный матч проводит? Что то я не припомню, например, чтобы того же Гаврилова такой чести удостоили. А ведь этого щенка с Юрием Васильевичем даже сравнивать грешно...

    28.09.2025

  • Роман Морковкин

    Фурик не подпишется. Наверняка голы, которые Глушняк забил ему в двух победных для Спартака матчах чемпионского для Спартака же сезона 16/17 рекордсмену ночами снятся. Особенно первый, как из пушки.

    28.09.2025

  • MUH-A-MOR

    Самогону,чёрт побери !!! Самогону !!! Каждому !!!

    28.09.2025

  • Роман Морковкин

    Каррера к нам не поедет.

    28.09.2025

  • huikin

    Сборная алкашей, кроме наркомана егора

    28.09.2025

  • Сказо4ник

    Глушаков это похороны))) Чердака не забудьте пригласить)

    28.09.2025

  • Millwall82

    скорее футболистом его сделал, до этого были лишь эпизоды в Локомотиве, по настоящему сильный сезон он провел только один, 16/17.

    28.09.2025

  • -философ-

    Наконец-то понял, что пора отдыхать. Спасибо.

    28.09.2025

  • выдр

    Мог бы и Карреру позвать, он его чемпионом сделал.

    28.09.2025

  • Gordon

    В голове твоей опг и "навесовы"

    28.09.2025

  • Николай

    Где братья навесовы из опг ромашка?

    28.09.2025

  • Gordon

    Достойно! Заслужил!

    28.09.2025

  • Millwall82

    Каррера, не?

    28.09.2025

  • vladmad_75

    Ничоси составчик на прощальный матч. Многие думаю и сейчас бы обедни не испортили )

    28.09.2025

  • Деп Б.Охта

    Тренер Спартака не чёсанный Мостовой.

    28.09.2025

  • Деп Б.Охта

    Сёмина за Локо играть пригласили, а почему Ловчева за Спартак не пригласили?

    28.09.2025

  • Jean4

    Давно Никита стал БОженовым? Всегда был Баженов. Да и откуда Дмитрию Барулеву знать Баженова, он в те годы пешком под стол ходил.

    28.09.2025

  • the gathering !

    Дениска, Конифеева на ворота соперника поставте

    28.09.2025

  • Иван

    кто такой Никита Боженов?

    28.09.2025

  • Дмитрий Панченко

    Тренер Спартака - Каррера, Локо - Билич!

    28.09.2025

    Глушаков — о прощальном матче: «Летом понял, что пора завершать карьеру»
