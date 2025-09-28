Стали известны участники прощального матча Дениса Глушакова

Как стало известно «СЭ», участие в прощальном матче Дениса Глушакова между «Локомотивом» и «Спартаком» примут бывший тренер железнодорожников Юрий Семин, а также экс-игроки: Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Сергей Гуренко, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Маринато Гильерме, Сергей Овчинников и другие.

За «Спартак» сыграют Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Александр Филимонов, Артем Ребров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Никита Баженов и Александр Самедов.

Также по нашей информации, принять участие в матче могут два действующих футболиста: капитан «Спартака» Роман Зобнин и Данил Пруцев, который является крестным отцом сына Глушакова.

28 сентября экс-игрок сборной России Денис Глушаков в Telegram-канале объявил о дате своего прощального матча. Он пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.