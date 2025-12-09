Мясников: «Была уверенность, что «Балтика» не будет барахтаться в нижней части турнирной таблицы»

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал об ожиданиях перед стартом чемпионата России в сезоне-2025/26.

«Не ожидал, что первое поражение будет только в десятом туре. Это действительно даже не предел мечтаний, это было максимально неожиданно. Но была уверенность, что не будем барахтаться в нижней части турнирной таблицы. Думали про восьмое-десятое место, это было бы хорошо.

«Ростех» — крупная корпорация, но не сказать, чтобы мы были осыпаны деньгами. Бюджет «Балтики» в разы меньше бюджета «Краснодара», «Локомотива»... На эти деньги ребята играют гораздо лучше, больше и сильнее, чем мы могли бы ожидать», — сказал Мясников в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Балтика» в сезоне-2024/25 выиграла Первую лигу и вышла в РПЛ. После 18 туров в сезоне-2025/26 она набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.