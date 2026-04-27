Черчесов: «Ахмат» мог забить в начале игры с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в гостевом матче 27-го тура чемпионата России.

«Чувство дежавю: что в Москве, что здесь мы могли забить в начале игры, но пропустили мяч, затем второй после штрафного, который, не знаю, был ли. После 2:0 стало сложнее играть, последние 15 минут первого тайма и весь второй тайм мы играли в свой футбол. Возможно, это «Зенит» на удержание играл или, скорее всего, мы добавили.

Подходы у нас были, но в каждой штрафной идет борьба и никто никому не дает пространства. У соперника защитники квалифицированные, а нам надо завершать свои моменты. Думаю, наши футболисты, вышедшие на замену, хорошо усилили игру», — цитирует сайт «Ахмата» слова Черчесова с пресс-конференции.

Грозненская команда с 32 очками после 27 встреч занимает девятое место в таблице РПЛ.

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