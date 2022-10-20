Главный тренер 2DROTS Кузнецов заявил, что Абаскалю и Федотову нужно переходить в медийную лигу

Экс-игрок ЦСКА и главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

«Им надо в медийную лигу переходить. Есть же в профессиональном футболе какая-то этика. Если КДК принял такое решение, значит, все верно. Единственное, чего хотелось бы, это чтобы ко всем относились одинаково. Давайте тогда запретим прыгать, бегать, что-то показывать. Тогда наш футбол будет такой спокойный, не эмоциональный. А в футболе эмоции это самое главное. Один матч дисквалификации — это не много и не мало. Это в рамках закона», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.