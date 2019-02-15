Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что планирует вывести "Динамо" в пятерку сильнейших клубов России

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк, который приобрел контрольный пакет акций московского "Динамо", планирует взять управление клубом на себя. Он также добавил, что будет поставлена задача вывести бело-голубых в пятерку сильнейших российских команд.

- Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом, - приводит "РБК Спорт" слова Костина. - Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но я постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведет команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятерки



Летом 2006 года "Динамо" подписало соглашение о сотрудничестве с ВТБ. С апреля 2009 года банк владел контрольным пакетом акций московского клуба. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет "Динамо" порядка 1,8 миллиарда рублей.

В четверг, 14 февраля, стало известно о продаже футбольного клуба Акционерному обществу "Управляющая компания "Динамо" (основной акционер – банк ВТБ). В пресс-релизе ВФСО "Динамо" сумма сделки не уточняется. По данным "СЭ" речь идет о том, что контрольный пакет акций ФК "Динамо" будет передан банку за символический рубль.

ФК "Динамо" перейдет в управление ВТБ за один рубль