ВФСО "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Сегодня состоялось заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо", на котором была одобрена продажа акций футбольного клуба банку ВТБ, сообщает официальный сайт ВФСО "Динамо".

"Члены Президиума одобрили сделку продажи Обществом "Динамо" Акционерному обществу "Управляющая компания "Динамо" (основной акционер – Банк ВТБ) пакета акций АО "ФК "Динамо-Москва" и уполномочили Председателя Общества "Динамо" Владимира Стржалковского подписать договор купли-продажи", – говорится в информационном сообщении.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что клуб будет выкуплен за один рубль.

Летом 2006 года "Динамо" подписало соглашение о сотрудничестве с ВТБ. С апреля 2009 года банк владел контрольным пакетом акций московского клуба. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет "Динамо" порядка 1,8 миллиарда рублей.