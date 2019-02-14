ФК "Динамо" перейдет в управление ВТБ за один рубль

В четверг президиум ЦС общества "Динамо" одобрил сделку по продаже футбольного клуба "Динамо" Акционерному обществу "Управляющая компания "Динамо" (основной акционер – банк ВТБ). В пресс-релизе ВФСО "Динамо" сумма сделки не уточняется. По данным "СЭ" речь идет о том, что контрольный пакет акций ФК "Динамо" будет передан банку за символический рубль.

Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" принадлежат 99,99 процента акций ФК "Динамо". Долгое время основным акционером футбольного "Динамо" был ВТБ (владел 74,99% акций), однако в декабре 2016-го было объявлено о том, что банк отдал ВФСО "Динамо" контроль над клубом за символический рубль. При этом был подписан рассчитанный до 31 декабря 2019 года контракт, по которому ВТБ должен был перечислить Обществу 10,62 миллиарда рублей (из них 1,7 – 1,8 миллиарда рублей в год должно было выделяться ФК "Динамо").

По данным "СЭ", ВТБ рассчитывает осуществлять прямое финансирование ФК "Динамо" (т.е. без какого-либо участия ВФСО) с 1 марта этого года. УК "Динамо" перейдет 99,99 процента акций клуба. (Илья Андреев)​

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